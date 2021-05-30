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Загранпаспорта в России начали выдавать по новым правилам

13:13, 30 мая, 2021
Евгений Кандаков
Загранпаспорта в России начали выдавать по новым правилам
13:13, 30 мая, 2021
Евгений Кандаков
333
0
#туризм\n#отдых\n#консульство\n#посольство\n#заграница\n#паспорт
Фото: pixabay.com
333
0

Они касаются случаев, связанных с утерей документов.

Москва. По новым правилам начали оформлять заграничные паспорта в России. Изменения вступили в действие с 30 мая, пишет Лента.ру.

Они касаются случаев, когда действующий загранпаспорт был утерян или пришел в негодность. Получить новый бесплатно теперь имеют право лишь те, кто утратил документ при чрезвычайной ситуации.

Остальным придется заплатить за восстановление паспорта от 2 тыс до 5 тыс рублей, в зависимости от того, какого образца был документ – старого или нового.

В некоторых СМИ первоначально написали, что постоянно проживающим за рубежом россиянам для получения нового загранпаспорта придется вернуться на Родину. Позднее эту информацию опровергли: документ можно, как и прежде, оформить через российские дипмиссии в зарубежных странах.

13:13, 30 мая, 2021
Евгений Кандаков
333
0
#туризм\n#отдых\n#консульство\n#посольство\n#заграница\n#паспорт