Загранпаспорта в России начали выдавать по новым правилам

Они касаются случаев, связанных с утерей документов.



Москва. По новым правилам начали оформлять заграничные паспорта в России. Изменения вступили в действие с 30 мая, пишет Лента.ру.

Они касаются случаев, когда действующий загранпаспорт был утерян или пришел в негодность. Получить новый бесплатно теперь имеют право лишь те, кто утратил документ при чрезвычайной ситуации.

Остальным придется заплатить за восстановление паспорта от 2 тыс до 5 тыс рублей, в зависимости от того, какого образца был документ – старого или нового.

В некоторых СМИ первоначально написали, что постоянно проживающим за рубежом россиянам для получения нового загранпаспорта придется вернуться на Родину. Позднее эту информацию опровергли: документ можно, как и прежде, оформить через российские дипмиссии в зарубежных странах.