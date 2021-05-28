Гость из Нарнии: во время совещания главы Крыма с чиновниками из шкафа вышел человек

Происшествие вызвало иронические комментарии в соцсетях.



Симферополь. Республика Крым. Забавный инцидент произошел во время совещания по видеоконференцсвязи, которое проводил глава Крыма Сергей Аксенов. Как пишут «Известия», в кабинете у одного из участников внезапно открылась дверь шкафа, из которого попытался выйти неизвестный мужчина.

В момент, когда появление загадочного гостя было зафиксировано на видео, чиновники полуострова говорили о реализации инфраструктурных проектов.

Явление нежданного посетителя из шкафа вызвало немало иронических комментариев пользователей соцсетей. Один из них написал, что мужчина явился на совещание «из Нарнии».

Позднее в пресс-службе правительства Крыма разъяснили, что данная дверь ведет в соседний кабинет, а вовсе не в шкаф-купе, как можно было предположить по кадрам. А «гость из Нарнии» - никто иной, как замначальника службы автомобильных дорог региона, сообщает RT.

Напомним, это не первый курьезный случай во время видеосовещаний главы Крыма с чиновниками. В марте 2021 года во время подобного сеанса связи министр культуры региона Арина Новосельская нецензурно выразилась по поводу качества связи. Чиновница посчитала, что ее не слышат. Губернатор поручил провести по этому поводу служебное расследование.