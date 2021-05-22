Семена петрушки включили в список запрещенных растений

Выращивать и использовать зелень в пищу не запрещено.

Москва. Семена петрушки кудрявой включили в перечень запрещенных растений. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на агентство "Прайм".

Выращивать и добавлять зелень в пищу не запрещено, однако семена петрушки попали в СанПин «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». По словам адвоката Евгения Корчаго, причина в том, что из них можно приготовить опасное для здоровья масло.

Если будет доказано, что человек выращивал семена для наркотического масла, ему грозит уголовная ответственность по статье 228 УК России ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества").