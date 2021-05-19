Россиянам разрешат временно регистрироваться по месту жительства без посещения госоргана

Соответствующее постановление подписал глава правительства.



Москва. В России изменят порядок регистрации и прописки по месту жительства или временного пребывания. Как сообщает пресс-служба кабмина, постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В частности, временную регистрацию можно будет оформить полностью дистанционно через портал госуслуг. При этом свидетельство придет заявителю по почте без посещения госорганов.

Для оформления прописки по месту жительства также можно будет зайти на портал госуслуг и оставить соответствующую заявку. Решение по ней будет принято дистанционно, останется лишь один раз прийти в регистрирующий орган за отметкой в паспорт.

Также постановление предписывает чиновникам регистрировать граждан на основе принципа экстерриториальности. Это значит, что любой желающий может обратиться за оформлением регистрации в любой орган учета в пределах городского округа или муниципального района. Если же заявитель проживает в городе федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) – в любое профильное подразделение на их территории.

Добавим, постановление начнет действовать с 1 июля 2022 года.