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Facebook могут оштрафовать в России на 56 млн рублей

17:19, 17 мая, 2021
Евгений Кандаков
Facebook могут оштрафовать в России на 56 млн рублей
17:19, 17 мая, 2021
Евгений Кандаков
65
0
#Роскомнадзор\n#штрафы\n#соцсети\n#интернет\n#Facebook
Фото: pixabay.com
65
0

Причина – непринятие своевременных мер по блокировке запрещенного контента.

Москва. Сумма штрафов, которые грозят компании Facebook за неудаление экстремистских материалов в России, в скором времени должна увеличиться до 56 млн рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным агентства, в мировой суд Таганского района Москвы поступили 4 новых протокола в отношении социальной сети о несоблюдении требований Роскомнадзора. Штрафы по новым протоколам составляют 16 млн рублей.

Еще 9 протоколов на общую сумму около 40 млн рублей поступили туда раньше. Если Facebook признают виновной по всем пунктам, в общей сложности компании придется выплатить 56 млн рублей или 570 тыс. долларов США.

Ранее Twitter оштрафовали в России на 8,9 млн рублей, Telegram - на 5 млн рублей, «Одноклассники» (принадлежит Mail.ru) – на 4 млн рублей, TikTok - на 2,6 млн рублей. Все указанные соцсети и мессенджеры не удаляли вовремя запрещенный в России контент.

17:19, 17 мая, 2021
Евгений Кандаков
65
0
#Роскомнадзор\n#штрафы\n#соцсети\n#интернет\n#Facebook