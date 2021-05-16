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Жителям Ижевска для счастья нужно 152 тысячи рублей в месяц

16:40, 16 мая, 2021
Екатерина Сентемова
Жителям Ижевска для счастья нужно 152 тысячи рублей в месяц
16:40, 16 мая, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Россия\n#финансы и деньги\n#счастье\n#доходы
Фото: pixabay.com
123
0

Запросы мужчин почти на четверть превышают запросы женщин.

Удалось выяснить сколько нужно зарабатывать жителям Ижевска и России в целом, чтобы быть счастливыми. Об этом сообщает портал «SuperJob»

Сервис выяснил, что на май 2021 года жителям Ижевска для счастья нужно зарабатывать 152 тыс. рублей в месяц. С прошлого подобного опроса 2018 года счастье для горожан подорожало на 27 тыс. рублей, тогда сумма была самая минимальная - 125 тыс. рублей. 

Россиянам для счастливой жизни в среднем нужно 173 тыс. рублей в месяц. Это больше, чем в январе - 166 тыс. рублей. 

Запросы мужчин почти на четверть превышают женские запросы: 192 и 155 тыс. рублей соответственно. 

Молодежи до 24 лет будет достаточно 130 тыс. рублей в месяц, а вот взрослых людей 35 - 44 лет удовлетворят 198 тыс. рублей.  

Россияне с зарплатой до 30 тыс. рублей будет довольны и 123 тыс. в месяц, а кто зарабатывает больше 80 тыс. хотят получать в 2 раза больше - 240 тыс. рублей. 

Самые высокие денежные аппетиты у жителей Москвы - им бы хотелось зарабатывать 224 тысячи в месяц.

16:40, 16 мая, 2021
Екатерина Сентемова
123
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Россия\n#финансы и деньги\n#счастье\n#доходы