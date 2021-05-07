Две трети россиян считают День Победы самым важным праздником

Почти половина жителей страны намерены принять участие в торжествах 9 мая.

Москва. 48% россиян в День Победы намерены принять участие в торжественных мероприятиях и посмотреть праздничный салют. Такие данные публикует "Интерфакс" на основании опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, треть жителей страны (32%) собирается принять участие в параде или возложить цветы к памятникам героям, праздничный салют намерен посмотреть каждый шестой россиянин (16%).

52% граждан в возрасте 35-59 лет планируют участвовать в торжествах и смотреть салют.

Делясь первоочередными планами на День Победы, каждый пятый респондент (21%) рассказал, что будет смотреть праздничную телепрограмму, среди опрошенных в возрасте старше 60 лет так планируют провести 9 мая 39%.

По данным социологов, 15% россиян в День Победы будут трудиться, в возрастной категории 25-34 лет праздник на рабочем месте встретят 22%.

69% граждан России считают День Победы самым важным для себя праздником.