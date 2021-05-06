Кадеты, проявившие мужество при пожаре в Москве, получили награды МЧС

Иркутские школьники вдвоем спасли от огня 14 детей.

Москва. Кадеты из Братска спасли 14 детей во время пожара в московской гостинице. За проявленное мужество ребятам вручили ведомственные награды, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Ранним утром 4 мая в московском отеле “Вечный зов” произошло возгорание. В гостинице находилось более 300 человек, в том числе 114 детей. Почти все они были воспитанниками кадетских классов, ребята приехали в Москву на всероссийский сбор.

Ученики пожарно-спасательного класса из Братска Антон Д. и Илья Н. одними из первых заметили возгорание и начали поднимать детей из соседних комнат и выводить их здания. Вдвоем ребята эвакуровали из горящей гостиницы всю свою команду, 14 человек.

Поступок ребят был высоко оценен руководством спасательной службы. В тот же день весь класс пригласили в Главное управление МЧС России по Москве, где юным героям вручили благодарности и памятные подарки.

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая в гостинице “Вечный зов” находился 21 кадет из Ижевска. Во время пожара никто из ижевских школьников не пострадал.