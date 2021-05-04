RT опубликовало эксклюзивные кадры времен Второй мировой

Военную хронику представили в цвете благодаря компьютерным технологиям.

Москва. RT опубликовал эксклюзивную цветную хронику времен Великой Отечественной войны. Черно-белое изображение отреставрировали при помощи нейросетей.

На кадрах представлен первый парад советских войск в Берлине 4 мая 1945 года. Бойцы Красной Армии прошли торжественным маршем возле Рейхстага и Бранденбургских ворот.

Также специалисты собрали редкие кадры, на которых воины-победители возвращаются домой после капитуляции Германии.