RT опубликовало эксклюзивные кадры времен Второй мировой

Военную хронику представили в цвете благодаря компьютерным технологиям.
Москва. RT опубликовал эксклюзивную цветную хронику времен Великой Отечественной войны. Черно-белое изображение отреставрировали при помощи нейросетей.
На кадрах представлен первый парад советских войск в Берлине 4 мая 1945 года. Бойцы Красной Армии прошли торжественным маршем возле Рейхстага и Бранденбургских ворот.
Также специалисты собрали редкие кадры, на которых воины-победители возвращаются домой после капитуляции Германии.