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RT опубликовало эксклюзивные кадры времен Второй мировой

15:50, 04 мая, 2021
Андрей Поносов
RT опубликовало эксклюзивные кадры времен Второй мировой
15:50, 04 мая, 2021
Андрей Поносов
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Фото: pixabay.com
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Военную хронику представили в цвете благодаря компьютерным технологиям.

Москва. RT опубликовал эксклюзивную цветную хронику времен Великой Отечественной войны. Черно-белое изображение отреставрировали при помощи нейросетей.

На кадрах представлен первый парад советских войск в Берлине 4 мая 1945 года. Бойцы Красной Армии прошли торжественным маршем возле Рейхстага и Бранденбургских ворот.

Также специалисты собрали редкие кадры, на которых воины-победители возвращаются домой после капитуляции Германии.

15:50, 04 мая, 2021
Андрей Поносов
121
0