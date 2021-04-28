В России две трети подержанных автомобилей продаются со скрученным пробегом

Перекупщики недорогих машин меняют показания по несколько раз.

Москва. Эксперты назвали процент авто со скрученным пробегом. Как пишут «Известия», доля таких машин на российском рынке достигает 65%. Это выяснили специалисты автомобильного портала «Дром».

Рекордсмены по скрученному пробегу — автомобили стоимостью до 500 тыс. рублей. Показания одометра могут не соответствовать реальному километражу у 73% таких машин. У части недорогих авто пробег скручивают по 2–3 раза. В среднем реальные показания занижаются на 180 тыс. км.

В линейке автомобилей стоимостью от 500 тыс. до 800 тыс. рублей одометр скручен у 62%. Данные о пробеге не соответствуют действительности у каждой второй машины стоимостью от 800 тыс. до 1,6 млн рублей. У автомобилей в этих ценовых категориях в среднем пробег скручивали 2 раза на 78–100 тыс. км.

Эксперты отмечают: с увеличением цены риск приобрести машину со скрученным пробегом уменьшается, однако существенным это снижение назвать сложно. Так, у авто премиум-сегмента, стоимость которых начинается от 3 млн рублей, пробег скручивали в 30% случаях, в среднем один раз на 25 тыс. км.

Ранее сообщалось, что в России за 2020 год средняя цена подержанной легковушки выросла на 10% и составила 550 тыс. рублей.