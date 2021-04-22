Пожарить мясо на природе обойдется в среднем в 2 тыс. рублей.

Москва. Набор для шашлыка в России за год подорожал на четверть и составил в цене 2 тыс. рублей. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на ТАСС. Оператор «Платформа ОФД» проследил за тратами россиян с 1 по 15 апреля и сравнил с расходами аналогичного периода 2020 года.

В среднем по стране стандартный шашлычный набор теперь стоит 1 958 рублей. В эту сумму входит порция шашлыка, мангал, шампуры и розжиг. Мясо и набор для жарки с прошлого года подорожали на 25%.

Средний чек на порцию шашлыка составляет 304 руб., что на 15% выше, чем в апреле 2020 года. Шампуры выросли в цене на 5% (до 254 руб.), мангалы — на 48% (977 руб.), средства для розжига - на 43% (до 195 руб.).

Наибольший спрос на товары для шашлыка был зафиксирован во вторые выходных апреля, когда в Москву и центральные регионы России пришло тепло. Рост продаж по сравнению с предыдущей неделей составлял 30-40%.