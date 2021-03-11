В России могут ввести базовый тариф и коридор стоимости техосмотра

С соответствующей инициативой собирается выйти Совфед.



Москва. Стоимость техосмотра (ТО) в России предлагают формировать по аналогии с ОСАГО – с базовым тарифом и ценовым коридором. С инициативой выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, пишет «Коммерсантъ».

При этом контролировать стоимость ТО вместо Российского союза страховщиков будет Федеральная служба по аккредитации. Собираемые деньги за услугу, считают в Совфеде, должны поступать в федеральный бюджет, что позволит снизить уровень коррупции.

Напомним, в настоящее время система прохождения ТО в России находится в стадии «большой реформы». Во избежание торговли диагностическими картами, автомобили на станциях техосмотра предписано фотографировать, документы о ТО переводятся в электронную форму. Перемены должны были вступить в силу с 1 марта, но недавно их введение вновь отложили - на этот раз до 1 октября текущего года.

В настоящее время разработанный в Совфеде законопроект направлен на экспертизу в Росаккредитацию. Он будет рассмотрен ведомством совместно с Минэкономики.