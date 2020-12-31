Российские космонавты поздравили землян с Новым годом с борта МКС

Командир и бортинженер экспедиции заявили, что любая пандемия бессильна против объединившегося человечества.



Москва. Видеообращение к жителям Земли отправили в преддверии Нового года с борта МКС космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Его опубликовала на своем сайте госкорпорация Роскосмос.

Члены экипажа Международной космической станции отметили, что любая пандемия бессильна, если все человечество объединится в борьбе за самое главное – свою жизнь.

Сергей Рыжиков попросил всех жителей нашей многонациональной страны и мира беречь себя и близких, быть здоровыми и внимательными друг к другу.

«Это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем», - сказал командир экспедиции.

Бортинженер станции Сергей Кудь-Сверчков напомнил о юбилее: 20 лет назад на МКС прибыл первый международный экипаж.

«С тех пор члены дружной команды МКС отметили здесь 20 новогодних праздников», – добавил космонавт.

Кстати, сейчас на борту станции кроме россиян находятся американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японец Соити Ногути. Наши космонавты пригласили их отметить Новый год по российским обычаям, с красной икрой. Также для иностранцев еще на Земле были припасены новогодние подарки.