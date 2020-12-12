Российская подлодка «Владимир Мономах» впервые выстрелила четырьмя ракетами «Булава»

Все боевые блоки попали в цель.

Москва. Минобороны России продемонстрировало кадры запуска четырёх баллистических ракет «Булава» с атомного подводного крейсера «Владимир Мономах» в акватории Охотского моря. Как передают «Известия» , кадры в субботу, 12 декабря, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Отметим, что запуск ракет производился в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Точкой назначения стал полигон Чижа в Архангельской области. В Минобороны России отметили, что полёт ракет прошёл в штатном режиме и боевые блоки успешно прибыли в заданный район.

Напомним, «Владимир Мономах» является атомной подводной лодкой четвёртого поколения. Его спустили на воду в декабре 2012 года. Первую «Булаву» с него запустили в сентябре 2014 года. В середине ноября 2015 года экипаж произвёл залп из подводного положения двумя «Булавами» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.