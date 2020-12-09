RT «отправил» на прием к психологу лидеров ведущих стран мира

Шуточный ролик телеканал выпустил в преддверии своего 15-летия.



Москва. Телеканал RT поздравил себя с предстоящим 15-летием шуточным роликом с участием лидеров ведущих мировых держав. Все они якобы находятся на приеме у психолога, и у всех них одна проблема – фобии по поводу российской пропаганды, сообщает RT

Своими откровениями по этому поводу делятся в ролике действующий президент США Дональд Трамп; избранный, по предварительным данным, новым американским лидером Джо Байден; президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

О создании телеканала RT было впервые объявлено 6 июня 2005 года. В сентябре того же года началось тестовое вещание, в декабре – полноценное. В 2010 году заработал студийный комплекс в Вашингтоне. В настоящее время программы RT на русском, английском, испанском, французском, арабском языках доступны миллионам телезрителей и интернет-пользователей в десятках стран мира.