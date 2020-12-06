Часть регионов европейской части России накроет аномальное похолодание

Температура воздуха будет ниже нормы на 9-10 градусов Цельсия.

Москва. В ряде регионов России прогнозируется волна холода в ближайшие дни. Об этом сообщает «RG.ru» со ссылкой на руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

До девятого декабря в северных, центральных, а также южных районах Астраханской области прогнозируется аномальное похолодание. Температура опустится ниже нормы на 10 градусов. Аналогичная ситуация ожидается в Оренбургской и Самарской области, где похолодает на 9 градусов и более.

Волна холода также накроет Татарстан, Тамбовскую и Воронежскую области.

Вильфанд отметил, что если температура воздуха будет ниже нормы семь и более дней, то это уже опасное явление.