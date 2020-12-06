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Часть регионов европейской части России накроет аномальное похолодание

12:00, 06 декабря, 2020
Юрий Абашев
Часть регионов европейской части России накроет аномальное похолодание
12:00, 06 декабря, 2020
Юрий Абашев
323
0
#Россия\n#погода\n#похолодание\n#зима
Фото: pixabay.com
323
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Температура воздуха будет ниже нормы на 9-10 градусов Цельсия.

Москва. В ряде регионов России прогнозируется волна холода в ближайшие дни. Об этом сообщает «RG.ru» со ссылкой на руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
До девятого декабря в северных, центральных, а также южных районах Астраханской области прогнозируется аномальное похолодание. Температура опустится ниже нормы на 10 градусов. Аналогичная ситуация ожидается в Оренбургской и Самарской области, где похолодает на 9 градусов и более.
Волна холода также накроет Татарстан, Тамбовскую и Воронежскую области.
Вильфанд отметил, что если температура воздуха будет ниже нормы семь и более дней, то это уже опасное явление.
12:00, 06 декабря, 2020
Юрий Абашев
323
0
#Россия\n#погода\n#похолодание\n#зима