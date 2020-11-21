Российские туристы смогут не соблюдать комендантский час в Турции

Ранее ограничительную меру ввели из-за коронавируса.





Анкара. Турция. Российский туристов освободили от комендантского часа в Турции. Как сообщает «Газета.ru», это касается всех иностранных путешественников.

Напомним, что власти Турции ввели новое «коронавирусное» ограничение 18 ноября. Комендантский час должен был соблюдаться по выходным. Также в стране приостановили работу общепита, кинотеатров и культурных достопримечательностей.



Теперь же иностранные туристы смогут свободно передвигаться по стране на арендованных машинах. Рестораны и кафе на территории гостиниц продолжат работу в обычном режиме. Такие же правила на работу общепита установят и в аэропортах.