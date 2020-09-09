Глава Минпромторга предложил ввести обязательную маркировку пива

В дальнейшем эту практику могут перенести на весь алкоголь.



Ново-Огарево. Московская область. В России могут начать маркировать пиво. С такой инициативой выступил на совещании у президента Владимира Путина 9 сентября министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишет «Российская газета».

Как пояснил глава Минпромторга, эта мера позволит свести к минимуму риск покупки контрафактной продукции. В дальнейшем маркировку могут распространить на все виды алкоголя.

«Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки", - приводит издание слова Дениса Мантурова.