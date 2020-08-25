На МКС разгерметизировали люки между российским и американским сегментами

21 августа люки задраили по причине обнаружения утечки воздуха.



Москва. Экипаж Международной космической станции (МКС) открыл переходные люки между российским и американским сегментами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Работы по открытию переходов заняли около часа и были завершены в 13:00 по московскому времени 25 августа, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Также он сообщил, что уровень давления воздуха на станции после выполнения регламентных работ в американском отсеке стабилизировался и остается в пределах нормы. Экипаж держит ситуацию на контроле, а параллельно выполняет запланированные работы.