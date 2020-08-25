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На МКС разгерметизировали люки между российским и американским сегментами

18:32, 25 августа, 2020
Евгений Кандаков
На МКС разгерметизировали люки между российским и американским сегментами
18:32, 25 августа, 2020
Евгений Кандаков
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#космос\n#Дмитрий Рогозин\n#Роскосмос\n#МКС\n#NASA\n#происшествие
Фото: roscosmos.ru
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21 августа люки задраили по причине обнаружения утечки воздуха.

Москва. Экипаж Международной космической станции (МКС) открыл переходные люки между российским и американским сегментами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.
Работы по открытию переходов заняли около часа и были завершены в 13:00 по московскому времени 25 августа, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Также он сообщил, что уровень давления воздуха на станции после выполнения регламентных работ в американском отсеке стабилизировался и остается в пределах нормы. Экипаж держит ситуацию на контроле, а параллельно выполняет запланированные работы. 
Напомним, астронавт NASA Кристофер Кэссиди и российские космонавты Анатолий Иванишин с Иваном Вагнером изолировались в российском сегменте 21 августа на трое суток из-за обнаруженной утечки воздуха.
 
18:32, 25 августа, 2020
Евгений Кандаков
114
0
#космос\n#Дмитрий Рогозин\n#Роскосмос\n#МКС\n#NASA\n#происшествие

 

 

 


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