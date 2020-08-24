Ошейники, бирки, чипирование: в России подготовили законопроект об обязательной маркировке домашних животных

Штраф за отсутствие метки составит от 500 рублей до 1 тыс.



Москва. Маркировка домашних животных может стать обязательной в России с 2021 года. Законопроект об этом разработал Минсельхоз, документ могут принять в осеннюю сессию, пишут «Известия».

В ведомстве изданию рассказали, что способы маркировки владельцам собак и кошек предлагается выбирать самостоятельно – годится чипирование, прикрепление бирки, нанесение татуировки или клейма. Также информацию о животном и координаты хозяев можно размещать на ошейниках и кольцах. Расходы на это составят от 5 до 500 рублей, подсчитали в Минсельхозе. Тем, кто поленится промаркировать своего любимца, могут начислить штраф от 500 рублей до 1 тыс.

Цель нововведения – борьба с распространением инфекций животных, а также выявление возбудителей заболеваний.

Сейчас законопроект проходит согласование в заинтересованных ведомствах. Затем его передадут в правительство, а оно внесет документ в Госдуму. Как ожидается, это произойдет в осеннюю сессию 2020 года.