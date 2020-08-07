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Что посмотреть вечером в пятницу: список интересных и легких фильмов

18:00, 07 августа, 2020
Анастасия Шевченко
Что посмотреть вечером в пятницу: список интересных и легких фильмов
18:00, 07 августа, 2020
Анастасия Шевченко
74
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#кино\n#фильм\n#пятница
Фото: Кадр из фильма «Покорители волн»
74
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Комедии, драмы и биографии для хорошего завершения рабочей недели.

1. «Капитан Фантастик» (драма/комедийная драма). История об образованной семье, которая живет в лесу в полной гармонии с природой. Тем не менее, героям приходится вырваться на несколько дней в цивилизацию.

2. «Коко де Шанель» (драма, биография, история). Фильм о знаменитой Коко Шанель, которая только-только находится на пороге своей будущей карьеры.

3. «Дождливый день в Нью-Йорке» (комедия, романтика). Безумно романтичный фильм с Тимоти Шаламе. Главный герой мечтает прогуляться со своей девушкой по Нью-Йорку, однако ту затягивает в мир шоу-биза, а юноша встречает свою давнюю красивую знакомую.

4. «Покорители волн» (драма, спорт). Фильм про Джея Мориарти, самого молодого серфингиста, который сумел покорить 25-метровые волны Маверикс.

5. «Зеленая книга» (драма, комедийная драма). Действие картины разворачивается в 1960-е годы. В штатах царят расистские предубеждения, а чернокожий музыкант отправляется в турне вместе со своим белым водителем.

6. «Отель «Гранд Будапешт» (комедия, комедийная драма). Авантюрные приключения консьержа Густава и коридорного Мустафы. Богатая гостья местного отеля много лет дружила с Густавом и завещала ему дорогую картину, однако вскоре дама умирает при загадочных обстоятельствах, а Густава отправляют в тюрьму. Его молодой друг помогает ему сбежать, но по их следу идет наемный убийца.


7. «Идеальные незнакомцы» (комедия, драма). Семеро лучших друзей за ужином решили опробовать необычную игру. Они вслух читают все приходящие смс и отвечают на звонки по громкой связи. В один вечер они узнают друг о друге то, что так тщательно пытались скрыть все это время.

8. «Типа крутые легавые» (комедия, боевик). Лучшего лондонского полицейского отправляют в сельский город, чтобы навести там порядок. Рядом с ним ставят туповатого напарника, и они вместе пытаются избавить город от преступности.  

9. «Римские каникулы» (романтика, комедия). История о юной принцессе Анне, которая устала от светских обязанностей и сбегает из дворца. Позже она встречается с американским журналистом. Завтра он должен присутствовать на пресс-конференции у принцессы Анны, которую никогда раньше не видел.

10. «Терминал» (комедия, драма). История о человеке, который вынужден жить несколько месяцев в транзитной зоне аэропорта. Дело в том, что он прилетел в Нью-Йорк, но во время полета в его родной стране произошел госпереворот. Мужчину не могут выпустить из аэропорта с «недействительным» паспортом. В это время он вынужден изучать новый язык, зарабатывать, трудиться и строить новые отношения в рамках международного аэропорта.

18:00, 07 августа, 2020
Анастасия Шевченко
74
0
#кино\n#фильм\n#пятница

 

 

 


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