Неуклюжая собака поразила всех своим грациозным падением

Просто хотел помочь вытащить шланг с бассейна, но запнулся. Тем не менее, собака не растерялась и упала с достоинством и грацией. Лапы кверху и невозмутимый вид. Пользователи оценили изящество и элегантность песика:



— красиво ушел;



— крайне невозмутим;



— как в замедленной съемке;



— эпично ушел. Милота.

Такой вот неуклюжий, но милый пес собрал уже более 86 тыс. лайков.

ОРУ, СЭР! (@oryser) has created a short video on TikTok with music оригинальный звук. Пхахах tg: oryser