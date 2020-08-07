Неуклюжая собака поразила всех своим грациозным падением

Ей поставили более 86 тыс. лайков.
Просто хотел помочь вытащить шланг с бассейна, но запнулся. Тем не менее, собака не растерялась и упала с достоинством и грацией. Лапы кверху и невозмутимый вид. Пользователи оценили изящество и элегантность песика:
— красиво ушел;
— крайне невозмутим;
— как в замедленной съемке;
— эпично ушел. Милота.
Такой вот неуклюжий, но милый пес собрал уже более 86 тыс. лайков.
ОРУ, СЭР! on TikTok
ОРУ, СЭР! (@oryser) has created a short video on TikTok with music оригинальный звук. Пхахах tg: oryser