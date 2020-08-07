Что точно нужно сделать, чтобы не упустить последний месяц лета

Лучшие советы для идеального августа.

На дворе пятница, 7 августа. Еще несколько летних недель и теплый ветер сменится прохладным осенним, а от лета останутся только воспоминания. Самое время сделать их более яркими и насыщенными! Мы собрали список вещей, которые можно попробовать сделать для идеального августа:



— пройтись под летним дождем, а после согреться каким-нибудь вкусным чаем;



— сходить на карусели;



— обновить гардероб;



— посмотреть легкий любимый фильм;



— собраться с друзьями на даче;



— встать в 5 утра и прогуляться по пустым улицам;



— сходить за грибами или ягодами;



— испечь яблочный пирог;



— выбраться на пикник;



— отправиться на велопрогулку;



— устроить палаточный поход;



— добавлять в блюда как можно больше зелени;



— написать список целей на осень;



— выпить вина на открытой террасе;



— позагорать на солнце.