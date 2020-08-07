Что точно нужно сделать, чтобы не упустить последний месяц лета

Лучшие советы для идеального августа.
На дворе пятница, 7 августа. Еще несколько летних недель и теплый ветер сменится прохладным осенним, а от лета останутся только воспоминания. Самое время сделать их более яркими и насыщенными! Мы собрали список вещей, которые можно попробовать сделать для идеального августа:
— пройтись под летним дождем, а после согреться каким-нибудь вкусным чаем;
— сходить на карусели;
— обновить гардероб;
— посмотреть легкий любимый фильм;
— собраться с друзьями на даче;
— встать в 5 утра и прогуляться по пустым улицам;
— сходить за грибами или ягодами;
— испечь яблочный пирог;
— выбраться на пикник;
— отправиться на велопрогулку;
— устроить палаточный поход;
— добавлять в блюда как можно больше зелени;
— написать список целей на осень;
— выпить вина на открытой террасе;
— позагорать на солнце.