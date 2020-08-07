Видео засняли очевидцы.
Башкирия. Фермер одного из районов Башкирии обработал свое поле на автомобиле Cadillac. Видео, которое сняли прохожие, опубликовали на YouTube-канале UTV.
На ролике видно, как автомобиль с прикрепленным тракторным культиватором разъезжает по участку. Очевидцы решили спросить, что случилось с трактором. Оказалось, он сломался.
В конце проезжающие отметили, что Радий Хабиров «денег, наверное, много выделяет», добавили в сообщении.
На само видео наложили песню рэпера Моргенштерна «Кадиллак».
Поля в Башкирии обрабатывают на Cadillac
В одном из районов Башкирии фермер обрабатывал поле на автомобиле Cadillac, к которому был прикреплён тракторный культиватор. Происходящее засняли на камеру ...