4 вещи, которые надо сделать с утра для хорошего дня

Простые привычки для активной жизни.

Превратив всего лишь 4 занятия в обязательный ритуал, вы сделаете свое утро гораздо приятнее, а день — насыщенней.



1. Выпейте стакан воды. Так вы не только запустите пищеварительную систему, но и поможете организму взбодриться.



2. Не залипайте в телефон. Экран снизит вашу активность и заставит вас разлениться. Лучше начните день с активностей: прогуляйтесь или сделайте зарядку.



3. Помечтайте. Подумайте о чем-то хорошем, что вас ждет в этот день. Так вы настроитесь на позитивный лад и ворветесь в день с улыбкой.



4. Вкусно и правильно позавтракайте. Нужно набраться энергии и получить порцию «топлива». Более того, мысль о вкусняшках заставит вас быстрее вылезти из теплой кровати.