Капля йода и текучесть: как отличить настоящий мед от подделки?

Нужно обращать внимание на цвет, запах и даже вес продукта.

Мед — одно из самых полезных лакомств, однако недобросовестные пчеловоды могут добавлять в этот продукт сахар, муку, крахмал и даже опилки с мелом. Такие примеси снижают качество меда и угрожают нашему здоровью. Тем не менее, понять натуральный ли мед перед вами или подделка, вполне реально. Для это нужно обратить внимание на:



— однородную консистенцию: у молодого меда консистенция жидкая, а к зиме продукт становится более густым. Также на дне емкости не должно быть осадков и расслоений;



— текучесть: настоящий мед тянется долго и стекает плавной линией;



— по вкусу мед должен быть слегка с горчинкой и вызывать легкое жжение в горле;



— у настоящего меда аромат цветочный, у подделки — карамельный;



— у натурального цветочного меда светлый оттенок, у липового — янтарный, у грешичного — коричневый;



— литр зрелого меда весит не меньше 1,4 кг.



Отличить настоящий мед от подделки можно не только на глаз, но и с помощью несложного эксперимента. Просто капните в ложку меда немного йода. Если продукт поменяет цвет на фиолетовый, то мед фальшивый.