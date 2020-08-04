Профеменистское видео набрало 138 тыс. лайков.

Москва. Клип Лободы и Фараона на песню «Bom Bom» набрал уже почти 300 тыс. дизлайков. Видео доступно на официальном канале исполнительницы в YouTube.



Отметим, что профеменистский клип выпустили 30 июля. В нем снялись телеведущая и политик Ксения Собчак, певица Лолита, блогеры Ида Галич, Чума Вечеринка и другие звезды. В ролике они выходят в центр комнаты и показывают свои необычные умения мужской публике. Актриса Екатерина Варнава, например, стучит рукой по ноге и брызгает водой изо рта. При этом мужчины вправе скинуть в пропасть непонравившуюся им девушку.



«Bom Bom — это наш вызов обществу с его псевдоморалью и наше с Гудковым коллективное безумие внутри вашего бессознательного!», — написала певица Светлана Лобода в своем «Инстаграме». Вслед за этим своим мнением по поводу клипа поделилась и Ксения Собчак.



«Клип рассказывает нам собственно про то, как малейший выход женщин в дисгармоничное (с точки зрения мужчин) пространство вызывает взрыв мозга. Мужчина не готов воспринимать то, что выходит из рамок его, мужского, понимания «женственного». Любая фриковатость отталкивает и вызывает раздражение, хотя каждый имеет право на странность, необычность и собственное понимание сексуального и гармоничного», — написала она в посте на своей странице в «Инстаграме».

Всего видео набрало 138 тыс. лайков. Клип посмотрело более 5 млн пользователей.