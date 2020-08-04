Телеведущая Анастасия Ивлеева показала свои неудачные фото

Она передала челлендж Юлии Коваль.
Москва. Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева показала свои неудачные фото. Снимками знаменитость поделилась на своей странице в «Инстаграме».
Всего Ивлеева выложила 8 фотографий. «Аж 8 моих ублюдских фото из глубин телефона», — отметила в посте блогер. Челлендж «Agentgirl» передала своей коллеге по YouTube и телевидению Юлии Коваль.
итак, @koval_now лови аж 8 моих ублюдских фото из глубин телефона аххахахахаххахаха что-то мне подсказывает, я выиграла этот челлендж народ, какая самая лучшая? 1,2,3,4,5,6,7,8 ????? Ахахаххаххахах ЕСЛИ ЭТО ФОТО ДО 00:00 НАБИРАЕТ 1 млн. ЛАЙКОВ, то @koval_now ВЫПОЛНЯЕТ ЖООООСКОЕ НАКАЗАНИЕпридумаем вместе!!!!! ‼️‼️‼️
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