Телеведущая Анастасия Ивлеева показала свои неудачные фото

Она передала челлендж Юлии Коваль.

Москва. Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева показала свои неудачные фото. Снимками знаменитость поделилась на своей странице в «Инстаграме».



Всего Ивлеева выложила 8 фотографий. «Аж 8 моих ублюдских фото из глубин телефона», — отметила в посте блогер. Челлендж «Agentgirl» передала своей коллеге по YouTube и телевидению Юлии Коваль.