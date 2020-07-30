Минздрав не отказался от планов введения новых правил медосмотра водителей

Как ожидается, они начнут действовать с 1 января.



Москва. Новые правила медосвидетельствования водителей разрабатывают в Минздраве. Об этом рассказал замминистра здравоохранения России Олег Салагай, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил Салагай, позиции всех заинтересованных ведомств по ключевым вопросам уже согласованы. Соответствующий нормативный акт может быть готов в ближайшее время. Окончательно работа над ним должна завершиться к концу года.

Также замминистра отметил, что новый порядок должен позволить выявлять людей с алкогольной и наркотической зависимостями, в то же время необходимо обеспечить регионам доступ к современным медицинским методикам.

Как уже сообщалось, согласно проекту новых правил, в частности, предполагается, что если на медосмотре нарколог обнаружит признаки наличия у автомобилиста алкоголизма или наркомании, его обяжут сдать химический анализ.

Напомним, новые правила хотели ввести с 1 июля, однако позднее в Минздраве решили повременить до 1 января 2021 года.

Планы ввести обязательные химические тесты на содержание алкоголя и наркотиков в организме, делающие процедуру медосмотра в разы дороже нынешнего, вызвали очереди к наркологам в конце 2019 года. На ситуацию обратил внимание президент России Владимир Путин, он потребовал отложить реформу, что и было выполнено Минздравом.