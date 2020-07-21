Только 6 городов России будут принимать международные рейсы на первом этапе

Ограниченное число воздушных гаваней минимизирует риски распространения коронавирусной инфекции.



Москва. На первом этапе возобновления международного авиасообщения отправлять и принимать зарубежные рейсы предлагается лишь из 6 российских городов. Соответствующую инициативу направил в правительство первый замминистра транспорта и глава Росавиации Александр Нерадько, пишут «Известия».

Города, которые могут открыть в первую очередь - Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток.

Данная схема – по одному крупному аэропорту на каждый макрорегион - позволит обслужить наибольшее количество желающих вылететь за рубеж. В то же время ограниченное число открытых воздушных гаваней минимизирует риски распространения коронавирусной инфекции.

Во время второго этапа снятия ограничений на международное авиасообщение Роспотребнадзор будет совместно с Росавиацией и МИДом каждые 2 недели направлять в правительство перечень стран, полеты в которые можно разрешить. Решения будут приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ранее двухэтапную схему возобновления международных полетов одобрил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Однако точную дату начала первого этапа до сих пор не называют. Некоторыми представителями официальных органов высказывались надежды, что авиасообщение будет восстановлено с 15 июля, но они не оправдались.