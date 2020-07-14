Северный Ледовитый океан остался без многолетних льдов, рассказали в Росгидромете

Общая площадь ледников снизилась за последние 40 лет наполовину.

Москва. Минимальное значение площади льдов в Северном Ледовитом океане снизилось с 1980-х годов на 50%, а многолетние льды в его акватории почти исчезли. Об этом заявил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, наименьшую площадь в Арктике льды занимали в 2007 году - 4,19 млн кв. км, в 2012 году - 3,35 млн кв. км, и в 2019 году - 4,1 млн кв. км. Для сравнения: в 1980 году этот показатель составлял 7,6 млн кв. км, в 1983 году - 7,28 млн кв. км, заявил синоптик.

Таким образом Шумаков подтвердил факт глобального потепления в Арктике и в мире в целом.

Также метеоролог рассказал, что в процессе отступления ледников в Северном Ледовитом океане появляются новые острова, которые сейчас наносятся на карты.