Российские ученые решили главную загадку Тунгусского метеорита

В частности, объяснено отсутствие находок крупных фрагментов небесного тела.



Красноярск. Красноярский край. Новая гипотеза российских ученых дает ответ на главную загадку, связанную с Тунгусским метеоритом. Об этом сообщает RT со ссылкой на международный научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Свою версию, объясняющую странное «поведение» болида, предложили физики из Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. По их мнению, Тунгусский метеорит не упал на Землю, а прошел через атмосферу «навылет» и отправился далее в космос, потеряв до половины своей массы. Это стало причиной мощной ударной аэродинамической волны, повалившей лес. Поскольку метеорит состоял из железа, то в результате сопротивления воздуха его поверхность разогрелась до чрезвычайно высокой температуры, вызвав пожары. Согласно математическому моделированию, диаметр «небесного камня» мог составлять от 100 до 200 м.

Ранее большинство ученых предполагало, что метеорит просто упал в тайгу: при этом он являлся ядром кометы и состоял изо льда. Однако даже при таком варианте должны были найтись значительные обломки. Экспедиции обнаружили на месте предполагаемого падения только крошечные фрагменты пород неземного происхождения.

Напомним, Тунгусский метеорит пролетел 30 июня 1908 года над территорией Восточной Сибири. Огненный шар приблизился к поверхности Земли примерно на 10 км и, как считается, взорвался. В радиусе нескольких десятков км были повалены деревья, приборы зафиксировали магнитную бурю. Последовавшие за полетом метеорита пожары охватили тайгу на площади более 160 кв. км.