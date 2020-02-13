«Гаражную амнистию» проведут в России

Проект закона об этом внесен в правительство.



Москва. Минэкономразвития и Росреестр подготовили и внесли в правительство проект федерального закона о «гаражной амнистии». Об этом сообщает RT со ссылкой на «Российскую газету».

В документе предлагается ввести особый механизм оформления прав граждан на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых построены гаражи. При этом объекты должны быть возведены до введения в действие Градостроительного кодекса России. То же касается машиномест в общих гаражах.

При разработке документа учитывались предложения регионов и муниципалитетов. Закон, в случае его принятия, вступит в силу в 2021 году.