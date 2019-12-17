Новогоднее чудо: москвичам по ошибке зачислили на транспортные карты до 20 тысяч рублей

Власти столицы попросили железнодорожников оставить эти деньги на счетах счастливчиков.

Москва. До 20 тыс. рублей получили на транспортные карты «Тройка» несколько жителей российской столицы. Начисление денег произошло из-за технической ошибки после оплаты проезда на валидаторах станций МЦД, сообщает РБК.

О «счастливых» картах стало известно по постам в соцсетях, которые разместили довольные пассажиры. В Департаменте транспорта Москвы эту информацию агентству подтвердили.

«Да, действительно были выявлены единичные случаи зачисления некоторых сумм на карту «Тройка» после оплаты проезда на валидаторах на станциях МЦД. Везунчики, которые обнаружили такой баланс на своей карте, могут считать это подарком от ЦППК к Новому году. Мы уже попросили коллег из ЦППК не блокировать такие карты, чтобы сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса», - заявили в столичном Департаменте транспорта.

ЦППК – Центральная пригородная пассажирская компания, обслуживает железнодорожные линии Москвы. МЦД - Московские центральные диаметры, их запустили 21 ноября 2019 года. Они представляют собой продолжение пригородных электричек и пересекают столицу по кольцевым маршрутам. На МЦД есть переходы в метро и другие виды транспорта.