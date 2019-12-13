Жителей Красноярска кормили пиццей из кишащей тараканами квартиры

Шокирующее видео снял на дому у курьера местный дезинсектор.

Красноярск. Красноярский край. Доставщик пиццы одной из популярных в России сетей развел тараканов в своем жилище. Приглашенный им на дом дезинсектор снял «нехорошую квартиру» на видео, сообщает «ТВК Красноярск».

На кадрах можно видеть множество насекомых, бегающих по стенам и полу. Рядом стоит фирменная сумка, которой курьер пользовался для доставки пиццы заказчикам.

«Пришел обрабатывать квартиру от тараканов. Сказал хозяевам убрать сумку хотя бы на балкон, потому что с ней потом нежелательно будет ходить по городу, класть туда еду. Мне ответили, что им все равно», - рассказал сотрудник службы дезинсекции. Также он обратился на видео к руководству компании с просьбой контролировать санитарное состояние квартир, в которых живут курьеры.

Сообщается, что в компании на сигнал отреагировали, в настоящее время нечистоплотный сотрудник уволен.

Добавим, недавно сотрудник Роспотребнадзора дал россиянам несколько советов, как избавиться от появившихся во многих городах «супертараканов».