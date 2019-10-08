В России могут появиться «умные» «лежачие полицейские»

Они сами будут решать – поднимать барьер или нет.

Москва. В 2021 году в России могут появиться «умные» искусственные дорожные неровности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Такие «лежачие полицейские» будут собирать данные с камер видеонаблюдения, решая – поднять барьер или нет. Так, если водитель превышает скоростной режим, то искусственная неровность появится и заставит лихача притормозить.

«Если проект пройдет опытные испытания, то первые «умные» «лежачие полицейские» появятся в 2021 году», — сообщил представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Планируется, что на реализацию данного проекта будет потрачено 8 млн рублей.