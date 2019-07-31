ГИБДД России публиковала карту со всеми камерами на дорогах

После этого сайт Госавтоинспекции сразу упал.

Москва. Официальный сайт ГИБДД России оказался недоступен после публикации расположения всех камер фото- и видеофиксации нарушений на дорогах. Об этом сообщила Газета.ру в среду, 31 июля.

При попытке зайти на сайт Госавтоинспекции перед пользователем появляется сообщение «Ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России».

Как передаёт издание, ранее сообщалось, что Госавтоинспекция запустила бета-тестирование раздела, где находятся все сведения о геолокации камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД.