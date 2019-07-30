В Саратове откроют аэропорт имени Юрия Гагарина

Распоряжение об этом подписал Дмитрий Медведвев.

Москва. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове. Как передаёт RT, комплекс будет носить имя первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Медведев также отметил, что старый аэропорт в Саратове, который расположен в городской черте, в последующем будет закрыт.

«Мы рассчитываем, что новый аэропорт сможет стать крупным международным хабом», — отметил премьер-министр.

Первый рейс из аэропорта Гагарин намечен на 20 августа.