Сою со всей территории России начнут поставлять в Китай

Поднебесная заменила российским бобовым американскую сою.

Москва. Соя из России заменит американскую при поставке в Китай. Об этом пишут «Известия».

Таким образом, кроме поставок в Поднебесную кукурузы, риса и рапса, в страну будет поставляться соя со всей территории России. Причём сою в Китай можно будет поставлять всеми видами транспорта. Ранее крупнейшим поставщиком сои в Китай были США, но из-за торговых споров между Вашингтоном и Пекином эта торговля прервалась.

Напомним, 8 мая первая партия российской молочной продукции доставлена в Китай. Ультрапастеризованное молоко и молочные коктейли общей массой в одну тонну произвело предприятие из Удмуртии. Поставки проводятся в рамках достигнутых договоренностей между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР.