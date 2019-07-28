Умер российский историк и журналист Владимир Кара-Мурза

Ему было 59 лет.

Москва. Российский историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза-старший скончался на 60-м году жизни в Москве. Как передаёт РИА Новости, об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.

«Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин», — написал Владимир Кара-Мурза-младший.

Кара-Мурза родился в 1959 году в Москве. В 1981-м окончил исторический факультет МГУ. С 1992 года начал активно сотрудничать с телеканалами.

После непродолжительной работы старшим редактором и корреспондентом на РГТРК «Останкино» (ныне — Первый канал) перешёл на НТВ, где до начала 2000-х был автором и ведущим программ «Сегодня в полночь» и «Свидетель века».

После ухода с НТВ журналист сотрудничал с ТНТ, «ТВ-6», ТВС, RTVi и каналом «Сетевое общественное телевидение». Кроме того, работал на различных радиостанциях. В 2007 году Владимир Кара-Мурза стал членом Академии российского телевидения.