Под Тобольском обнаружили неизвестный ранее вид гриба

Его назвали «Крепидот тобольский».

Екатеринбург. Сотрудники Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН нашли неизвестный ранее науке вид гриба. Как передаёт РИА Новости, об этом сообщила пресс-службе тобольских предприятий компании «Сибур».

Гриб обнаружили в ходе изучения биоразнообразия на экотропе «Жемчужины тобольской флоры». Новый для науки вид получил название Crepidotus tobolensis (Крепидот тобольский) по месту нахождения типового образца.

Молекулярно-генетическое изучение образца в биологическом исследовательском центре Венгерской академии наук позволило исключить возможность мутации и доказать самостоятельный видовой статус тобольского крепидота.

Как отметил директор Тобольской комплексной научной станции УрО РАН Игорь Ломакин, крепидот тобольский является самым красивым из всех видов крепидотов по оценкам видевших его исследователей. Гриб не ядовит, но из-за малых размеров не представляет собой гастрономическую ценность.