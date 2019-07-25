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Под Тобольском обнаружили неизвестный ранее вид гриба

14:50, 25 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Под Тобольском обнаружили неизвестный ранее вид гриба
14:50, 25 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
504
0
#наука\n#Екатеринбург\n#грибы\n#биология\n#открытие
Фото: Тобольские предприятия СИБУРа
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Его назвали «Крепидот тобольский».

Екатеринбург. Сотрудники Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН нашли неизвестный ранее науке вид гриба. Как передаёт РИА Новости, об этом сообщила пресс-службе тобольских предприятий компании «Сибур».

Гриб обнаружили в ходе изучения биоразнообразия на экотропе «Жемчужины тобольской флоры». Новый для науки вид получил название Crepidotus tobolensis (Крепидот тобольский) по месту нахождения типового образца.

Молекулярно-генетическое изучение образца в биологическом исследовательском центре Венгерской академии наук позволило исключить возможность мутации и доказать самостоятельный видовой статус тобольского крепидота.

Как отметил директор Тобольской комплексной научной станции УрО РАН Игорь Ломакин, крепидот тобольский является самым красивым из всех видов крепидотов по оценкам видевших его исследователей. Гриб не ядовит, но из-за малых размеров не представляет собой гастрономическую ценность.

Уникальный гриб СИБУРа

Тобольские учёные обнаружили новый вид гриба Открытие мирового масштаба. Ученые биостанции в Тобольске обнаружили новый вид гриба. Он обитает на мёртвой древесине осины и растёт группами. Удалось выяснить, что это род крепидотов, которых по всему миру насчитывается около 200 видов. Но обнаруженный экземпляр ещё неизвестен учёным.

14:50, 25 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
504
0
#наука\n#Екатеринбург\n#грибы\n#биология\n#открытие

 

 

 


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