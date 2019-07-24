На Крайнем Севере России разрешат строительство автодорог без дублёров

Некоторым категориям транспорта разрешат ездить по ним бесплатно.

Москва. Госдума приняла закон о платных трассах без дублёров на Крайнем Севере. Об этом сообщила «Российская газета» в среду, 24 июля.

При этом отмечается, что легковые автомобили и мототранспортные средства будут ездить по таким дорогам и мостам бесплатно. Правительство России сможет определить и иные категории транспортных средств и категории пользователей платных автодорог, имеющих право на бесплатный проезд.

Отмечается, что целью данного закона является создание условий для повышения уровня транспортной доступности в указанных районах за счёт строительства автодорог и искусственных дорожных сооружений с привлечением частных инвестиций с последующим использованием их на платной основе, говорится в пояснительной записке.