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На Крайнем Севере России разрешат строительство автодорог без дублёров

18:10, 24 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
На Крайнем Севере России разрешат строительство автодорог без дублёров
18:10, 24 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
578
0
#дороги\n#Россия\n#проезд\n#Госдума
Фото: @arzik2
578
0

Некоторым категориям транспорта разрешат ездить по ним бесплатно.

Москва. Госдума приняла закон о платных трассах без дублёров на Крайнем Севере. Об этом сообщила «Российская газета» в среду, 24 июля.

При этом отмечается, что легковые автомобили и мототранспортные средства будут ездить по таким дорогам и мостам бесплатно. Правительство России сможет определить и иные категории транспортных средств и категории пользователей платных автодорог, имеющих право на бесплатный проезд.

Отмечается, что целью данного закона является создание условий для повышения уровня транспортной доступности в указанных районах за счёт строительства автодорог и искусственных дорожных сооружений с привлечением частных инвестиций с последующим использованием их на платной основе, говорится в пояснительной записке.

18:10, 24 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
578
0
#дороги\n#Россия\n#проезд\n#Госдума

 

 

 


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