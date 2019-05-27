В стартовавшую ракету-носитель «Союз-2.1б» ударила молния

Пуск прошел в штатном режиме.

Архангельская область. Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М при старте с космодрома Плесецк. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Тем не менее, по словам начальника космодрома генерал-майора Николая Нестечука, пуск прошел в штатном режиме.

«Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это ещё раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие», — сказал он.

Напомним, «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М запустили в понедельник, 27 мая в 09:23 (мск).