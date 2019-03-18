Медвежонка-сироту выпустили в дикую природу в Приморье

Детеныш прошел курс реабилитации.

Приморский край. В Приморском крае гималайского медвежонка выпустили в дикую природу после курса реабилитации. Об этом написали на сайте администрации Приморья в понедельник, 18 марта.

Напомним, в 2018 году малыш в возрасте 3-4 месяцев потерял маму. По мнению специалистов, он не смог бы выжить в суровых условиях Уссурийской тайги. Тогда медвежонка забрали из дикой природы и передали в центр реабилитации «Тигр».

«За время содержания в Центре медвежонок окреп, приобрел навыки самостоятельного существования в естественной среде обитания. Сейчас его выживание не вызывает опасений», – заключил директор краевого департамента охотнадзора Дмитрий Панкратов.