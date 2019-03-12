Корабль «Союз МС-12» подготовили к запуску на Байконуре

Старт назначен на 14 марта.

Москва. Ракету с кораблём «Союз МС-12» подготовили к запуску на Байконуре. Об этом сообщил «Взгляд» во вторник, 12 марта.

«В соответствии с решением государственной комиссии произведен вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-12» из монтажно- испытательного корпуса на стартовый комплекс», — цитирует издание слова представителя Роскосмоса.

Запуск ракеты запланирован на 14 марта с первой стартовой площадки «Гагаринский старт». Время запуска 22:14. Ожидается, что «Союз» прибудет к МКС в 04:07 следующего дня, 15 марта.

В составе экипажа космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кох. Двое последних должны были отправиться на МКС ещё в октябре 2018 года, но экспедицию отменили из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября.