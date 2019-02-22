Стала известна дата начала движения поездов по Крымскому мосту

Продажа билетов начнется за 90 суток.

Москва. 8 декабря 2019 года планируется проезд первого пассажирского поезда дальнего следования по Крымскому мосту. Дату назвал начальник дирекции обслуживания пассажиров «Крымской железной дороги» (КЖД) Владимир Резниченко, пишет «РГ».

Продажа билетов начнется за 90 дней в 22 точках на вокзалах и станциях.

Ожидается, что по мосту будут ходить поезда из Севастополя, Симферополя, Евпатории и Феодосии в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Екатеринбург, Смоленск, Брянск, Кисловодск и другие города России. Кроме того, межу Краснодарским краем и полуостровом запустят пригородные поезда.