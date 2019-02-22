play
pause
  • $ 65.54 ↓
  • € 74.3 ↓

Стала известна дата начала движения поездов по Крымскому мосту

11:09, 22 февраля, 2019
Дарья Снидкова
11:09, 22 февраля, 2019
Дарья Снидкова
134
0
#Крым\n#железная дорога\n#мост
Фото: pixabay.com
134
0

Продажа билетов начнется за 90 суток.

Москва. 8 декабря 2019 года планируется проезд первого пассажирского поезда дальнего следования по Крымскому мосту. Дату назвал начальник дирекции обслуживания пассажиров «Крымской железной дороги» (КЖД) Владимир Резниченко, пишет «РГ».

Продажа билетов начнется за 90 дней в 22 точках на вокзалах и станциях.

Ожидается, что по мосту будут ходить поезда из Севастополя, Симферополя, Евпатории и Феодосии в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Екатеринбург, Смоленск, Брянск, Кисловодск и другие города России. Кроме того, межу Краснодарским краем и полуостровом запустят пригородные поезда.

11:09, 22 февраля, 2019
Дарья Снидкова
134
0
#Крым\n#железная дорога\n#мост

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Популярный эстрадный певец Стас Михайлов съехал с ледяной горки в Ижевске

16:05, 15 февраля, 2019
4454

Глава Ижевска уволит начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города

3360
12:23, 19 февраля, 2019

В Ижевске на женщину с крыши дома упал снег

2990
17:30, 19 февраля, 2019

В Ижевске вновь пообещали построить аквапарк

2871
11:05, 16 февраля, 2019

Подозреваемого в распространении порно ижевчанина задержали после ошибки с мужчиной

2498
16:18, 16 февраля, 2019

РЖД опубликовали фотографии новых купейных вагонов

12:50, 15 февраля, 2019
5239

На Урале вынесли приговор матери, отравившей водкой младенца

1722
17:20, 15 февраля, 2019

Насвай назвали приоритетной версией заражения ульяновских суворовцев паразитами

1584
09:45, 15 февраля, 2019

«ВИЧ не существует»: в Иркутске мать приговорили к исправительным работам за смерть 5-месячной дочери

1434
09:31, 19 февраля, 2019

Владимир Машков объявил о завершении карьеры в кино

1226
16:22, 15 февраля, 2019

Черепаху из вымершего 100 лет назад вида нашли живой на Галапагосах

19:00, 20 февраля, 2019
1270

Весь Судан остался без электричества

1156
14:42, 16 февраля, 2019

Япония думает отменить краткосрочные визы для россиян

1033
11:00, 15 февраля, 2019

Американец убил 5 человек после того, как его уволили

987
12:30, 16 февраля, 2019

В Амстердаме хотят реформировать знаменитый квартал Красных фонарей

891
10:50, 17 февраля, 2019

Мультимедиа

Задержание руководителей службы кладбищ в Ижевске

Удмуртия в минуту: штраф Богданову и заснеженный Ижевск

21 февраля, 2019

Удмуртия в минуту: наказание для директора «Волны» и начальник управления благоустройства

20 февраля, 2019