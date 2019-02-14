В России пообещали покрыть 1 тыс км дорог «суперасфальтом»

Технология увеличит срок годности покрытия до 12 лет.

Москва. Около 1 тыс. км дорог России планируют уложить по технологии «Суперасфальт» в ближайшие два года. Об этом «Известиям» рассказали в Росавтодоре.

Технология, которую зафиксируют в национальном ГОСТе, увеличит срок годности покрытия с 4-5 до 12 лет, а капитальный ремонт потребуется раз в 24 года. Технология позволит учитывать климат и интенсивность транспортного движения в регионах.

Отмечается, что из-за дороговизны метода его будут использовать преимущественно для крупных федеральных проектов.

Технологию активно используют в США, но в южных широтах. В России ее тестировали три года и уже использовали на нескольких дорогах. Сейчас метод объемного проектирования наиболее активно применяют в Башкирии и Татарстане.