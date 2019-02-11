Иностранные танкеры в Черном море могут гореть до конца месяца

Пожар продолжается уже четвертую неделю.

Крым. Иностранные танкеры, горящие в Черном море, до сих пор не потушены. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе Росморречфлота.

В понедельник, 11 февраля, началась четвертая неделя пожара.

На каждом судне по два очага, периодически к ним подходит буксир для орошения.

Представитель ведомства затрудняется в оценке как долго еще корабли будут полыхать.

«Сколько топливо будет выгорать - трудно сказать. Может быть, и неделю, и две», - рассказал собеседник агентства.

Напомним, перевозившие топливо танкеры «Канди» и «Маэстро» загорелись в нейтральных водах черного моря 21 января. Позже один из кораблей отнесло на территорию России.

По основной версии, пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт. Вероятно, моряки нарушили технику безопасности.

В происшествии погибли 10 человек, еще 10 пропали без вести. 12 членов экипажа, состоящего из граждан Турции и Индии, удалось спасти.