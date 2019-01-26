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Крым, Краснодарский край и Санкт-Петербург стали самыми популярными туристическими местами России

12:18, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
12:18, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
26
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#отдых\n#туризм\n#рейтинг\n#Москва\n#новости\n#Россия.
Фото: pixabay.com
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Рейтинг подготовлен по данным раннего бронирования жилья.

Москва. Крым, Краснодарский край и Санкт-Петербург - потенциально самые популярные туристические направления России в 2019 году. Как пишут РИА Новости, рейтинг подготовлен по данным раннего бронирования жилья с 1 февраля по 31 декабря 2019 года.

Крым, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Карелия и Ставрополье входят в первую пятерку по популярности туризма и отдыха в 2019 году. Также в первом десятки – Подмосковье, Тверская и Ярославская области, Башкирия и Алтайский край.

Дешевле всего проживание обходится на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье (в среднем, 1,4 тысячи рублей в день), дороже всего - в Московской области (более 11 тысяч рублей).

Самый длительный отдых бронируют на курортах Краснодарского края и Крыма (12 дней), по длительности экскурсионных туристических поездок лидирует Санкт-Петербург (шесть дней).

12:18, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
26
0
#отдых\n#туризм\n#рейтинг\n#Москва\n#новости\n#Россия.

 

 

 


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