В России задержали группу наркоторговцев с тонной запрещенных веществ

Наркотики должны были разъехаться по 20 регионам.

Москва. Сотрудники полиции задержали группу наркоторговцев, направляющих запрещенные вещества в 20 регионов России. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, сообщила пресс-служба МВД России.

Почти тонну наркотиков дилеры привезли из Европы или произвели в подпольной лаборатории в Подмосковье.

Всего изъяли более 950 кг различных запрещенных, в том числе психотропных, веществ. Также 15 единиц лабораторного оборудования, более 160 кг прекурсоров и 1200 кг химических реактивов. Кроме того, у злоумышленников нашли более 15 кг лекарственного фальсификата, используемого для лечения нервных расстройств и поддельные документы сотрудников силовых ведомств.

Всего на территории шести регионов задержали и поместили под стражу 18 человек, включая главарей преступного сообщества.

Правоохранители возбудили уголовное дело.